Matka Przybylskiej ujawniła wiadomość od Bujakiewicz. "Nie mam czasu"

- Cały czas mam kontakt z Kasią Bujakiewicz, Andrzejem Piasecznym, Anią Dereszowską i Małgosią Rudowską. To takie moje przysposobione dzieci. Nawet mam taki filmik, że Kasia biega i mnie przeprasza: "Ty piszesz do mnie, wysyłasz mi codzienne wiadomości, tak mnie ładujesz, a ja nie mam czasu". Odpowiedziałam na to, że "Przypominam, że jeszcze istnieję". Niedawno Kasia była w Gdyni, to też się spotkałyśmy. Utrzymujemy ten kontakt - dodała.