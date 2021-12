Matka słyszy wiele słów krytyki. Chodzi o wagę jej synka

Tiktokerka odpiera zarzuty

Nabille filmikami syna ściągnęła na swoje konto na Tik Toku rzeszę fanów. Kobieta pokazuje, jak tańczy z synkiem, jak się z nim bawi. Wszystko to przy dźwiękach radosnej muzyki. Influencerka pisze, że jej bobas to najsłodsze dziecko na świecie. Nie dziwi się fanom, że niepokoją się o rozmiar Atlasa – bo tak nazywa jej się pociecha. Ale uspokaja, że to, że ktoś jest pulchny, nie oznacza, że jest nie zdrowy.