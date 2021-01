Matka wpadła w szał. Szczur zaatakował jej śpiącego synka

Rodzina, o której mowa mieszka we wsi Out Rawcliffe, w hrabstwie Lancashire w Anglii. Szczur mieszkający w ich domu zaatakował pewnej nocy małego Rowana. Choć dziecko jest całe i zdrowe, matka chłopca ma problemy z psychiką po tym, co zobaczyła.

- Dwie noce przed atakiem na Rowana obudziłam się z tym szczurem na twarzy. Stał na mojej poduszce przednimi łapami, a tylnymi odpychał się od mojego czoła. To było straszne – wyznała kobieta w rozmowie z "The Sun". Powiedziała, że już wcześniej widziała szczura w domu, nie mogła jednak go złapać. Ponadto oceniła, że feralnej nocy szczur chciał dostać się do jej syna, który leżał w łóżeczku obok.