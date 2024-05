W takim stroju zdawała maturę. Nie każdemu się spodoba

Matura 2024 rozpoczęła się 7 maja. Jedną ze znanych maturzystek jest w tym roku Emilia Dankwa, aktorka, która rozpoznawalność zdobyła w serialu "Rodzinka.pl". Na swoim profilu na Instagramie podzieliła się kilkoma zdjęciami i nagraniami zarówno z przygotowań do egzaminów maturalnych, jak i emocji tuż po nich. Spójrzcie tylko, co miała na sobie.

191 tys. - tyle osób obserwuje w mediach społecznościowych Emilię Dankwę, która chętnie publikuje na swoim profilu na Instagramie treści dotyczące zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego. Nie jest więc zdziwieniem, że ostatnim tematem na jej profilu stały się tegoroczne egzaminy maturalne, do których przystępuje aktorka.

7 maja Dankwa zamieściła na instagramowym profilu zdjęcia, na których pokazała swoją maturalną stylizację. Aktorka postawiła na satynową i bardzo elegancką koszulę, której nie połączyła ze spódnicą, a z czarnymi spodniami. Największą uwagę przykuło jednak jej obuwie. Dankwa miała na sobie białe buty marki Nike , które w takim kontekście nie przypadłyby każdemu do gustu. Całość zestawiła z delikatnymi, złotymi naszyjnikami.

Od marca zeszłego roku aktorka uczęszcza do szkoły w chmurze, przez co nie pisze egzaminów w szkole, a na Stadionie Narodowym w Warszawie.

- To jest nauczanie domowe, więc ja, jak i mój rocznik, który był na studniówce, uczymy się z domu, nie spotykamy się z rówieśnikami. (...) Nie piszemy w szkole, tylko na stadionie. Piszemy w Warszawie i w Poznaniu. Wszyscy się spotykamy i piszemy tak jak każdy, na kartce, stacjonarnie - oznajmiła.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!