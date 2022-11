Matylda Damięcka dosadnie o mundialu w Katarze. "Jesteś niemożliwa"

Druga ilustracja przedstawiająca nos z katarem i dopiskiem "to się leczy" trafia w sam środek licznych kontrowersji wokół mundialu. Trudno tej grafiki nie odnieść do osób, które zawody obskubały z godności. Wyzysk pracowników budujących stadiony, brak równouprawnienia kobiet, oskarżenia o łapówki, czy wreszcie okrutne prawa wobec społeczności LGBT to wierzchołek góry lodowej.