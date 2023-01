Matylda Damięcka już tak nie wygląda. Jej nowe zdjęcie zaskakuje

Matylda Damięcka zaskoczyła krótką fryzurą

Jeszcze do niedawna Matylda Damięcka miała długie włosy w delikatnych odcieniach różu, szarości i brązu. Jednak, jak widać, przyszła pora na zmiany. I to drastyczne. Artystka zafundowała sobie bowiem stosunkowo krótki i zadziorny pixi cut w kolorze czekoladowego brązu.Trzeba przyznać, że Damięcka wygląda w tej fryzurze wyjątkowo korzystnie. Krótkie włosy pasują do jej urody i charakteru.