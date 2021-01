Matylda Damięcka o szczepieniu. Ponownie zaprezentowała trafną grafikę

Damięcka ocenia całą sytuację

To nie pierwszy raz, gdy jeden z ważniejszych tematów oceniła Matylda Damięcka. Wraz z narastającą niechęcią społeczeństwa do zaszczepionych gwiazd, rysowniczka opublikowała kilka następujących po sobie rysunków, które pokazują hipokryzję polskiego narodu. Oprócz tego Damięcka wspomniała przy jednej z grafik, że od wielu internautów otrzymała nieprzyjemne wiadomości dotyczące nie tylko jej osobiście, ale także jej rodziny.

Rysowniczka w minimalistycznych rysunkach odsłania prosty przekaz, który powinien być odczytany jako rodzaj satyry czy też żartobliwego, ale gorzkiego stanowiska. W swoim ostatnim poście Damięcka krótko, a przy tym dosadnie odnosi się do hejtu oraz ogólnej afery szczepionkowej. Cały rysunek podpisała jednym słowem "Ulga", a całość opatrzyła długimi, ale równie wymownym tagami: "Nie będę udawać, że to plwociny, gdy prosto w twarz mi deszcz pada", "To zaszczyt, iż to właśnie mnie przyszło użyczyć swojej twarzy, żebyście zwrócili nań, co tak długo w was zalegało", "Cśś, zaraz przyjdzie ulga, obiecuję".