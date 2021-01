Pożar escape roomu w Koszalinie. Minęły dwa lata od tragedii, a sprawa nadal jest niewyjaśniona

4 stycznia 2019 roku doszło do pożaru w jednym z koszalińskich pokoi zagadek. W środku znajdowało się pięć dziewczynek, które zginęły na miejscu. Ich rodzice mają mnóstwo zastrzeżeń co do przebiegu śledztwa, a organizator escape roomu wyszedł z aresztu niecałe dwa miesiące temu.

Wnętrze spalonego escape roomu w Koszalinie Źródło: East News