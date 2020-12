Matylda Damięcka z najnowszą grafiką. Nawiązuje do wydarzeń sprzed 39 lat

"Nigdy więcej" – te dwa słowa widnieją na najnowszej pracy Matyldy Damięckiej. Napis tworzą ludzie. Grafika nawiązuje do wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku. Wówczas wprowadzono stan wojenny. "Tak Matyldo! Nigdy więcej! Twoja grafika oddaje i tragizm i nadzieję, że nigdy więcej", "Też była niedziela", "Często to powtarzamy, a tak rzadko szanujemy" – napisali pod opublikowanym obrazem Internauci.

To kolejna praca Matyldy Damięckiej na tematy związane z historią, czy polityką. Jej grafiki są powielane tysiące razy. Nie rzadko stają się symbolem. Tak było między innymi w przypadku rysunku nawiązującego do decyzji Trybunału Konstytucyjnego ograniczającej prawo kobiet do terminacji ciąży. Matylda Damięcka narysowała kobietę, która wisi na paragrafie. Zasugerowała, że jej cielesność jest uzależniona od zimnych, surowych zasad, określanych przez sędziów, że sama o sobie nie może decydować. Ten obraz umieszczało na swoich profilach w mediach społecznościowych wiele osób, również artystów, aktorów, wokalistów, dziennikarzy.