Matylda Damięcka żegna Jerzego Połomskiego. "Jak zawsze cudowne skojarzenie"

Jerzy Połomski nie żyje

14 listopada 2022 roku zmarł Jerzy Połomski. W latach 60. i 70. jego utwory śpiewała cała Polska. Do dzisiaj wiele osób nuci jego piosenki. "Bo z dziewczynami" czy "Cała sala śpiewa z nami" to hity, które zna niemal każdy. Urodzony w 1933 roku artysta, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, w 2019 roku zakończył karierę i na własne życzenie przeniósł się do domu Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. O śmierci Jerzego Połomskiego poinformowała jego menagerka, Violetta Lewandowska.