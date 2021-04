Matylda Damięcka pokazała rysunek z Jezusem. "Obraża uczucia religijne"

Szukanie własnego miejsca

Święta i obraza uczuć religijnych

W najnowszej pracy artystka nawiązała do Świąt Wielkanocnych, ale także do kwestii obrazy uczuć religijnych. W Polsce obraza uczuć religijnych jest przestępstwem – niedawno głośno było m.in. o procesie trzech aktywistek: Elżbiety Podleśnej, Joanny Gzyry-Iskandar oraz Anny P.

Kobiety zostały oskarżone z tego właśnie paragrafu za rozklejenie na Grobie Pańskim w kościele św. Dominika w Płocku wlepek z wizerunkiem tzw. "Tęczowej Matki Boskiej", czyli Matki Bożej Częstochowskiej na tle tęczy. Zostały uniewinnione przez sąd w Płocku, ale wszystko wskazuje na to, że dojdzie do apelacji.

Na przedostatniej stronie na odbiorców czeka rysunkowy żart z Jezusem w roli głównej. Praca nawiązuje do obecnej sytuacji pandemicznej oraz dezynfekcji rąk. Gwarantujemy, że warto zobaczyć całość!

Na zachętę publikujemy kilka wybranych komentarzy fanów twórczości Damięckiej. "Jestem wierząca i nie uraziło to moich uczuć religijnych tylko mega rozbawiło. Hahaha a nawet zrobiło wieczór! Dzięki", "Rewelacja. Jezus pewnie by się uśmiał" czy "Uważam, że jest to piękne".