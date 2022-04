Mąż Bogumiły Wander mówi o jej zdrowiu. Przekazał smutne wieści

Bogumiła Wander nie poznaje męża

Żeglarz podkreślał, że czuje potrzebę przebywania z żoną. Ona niestety nie rozpoznaje go. "Czuję potrzebę przebywania z żoną, choć to niczemu nie służy. To w niczym nie pomaga, bo ona mnie nie poznaje. To intymne sprawy, nie chcę ich rozdrapywać. W każdym razie nie żałuję niczego, co było, ale żałuję tego, co mogło być" - zaznaczał.