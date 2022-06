Mąż Britney Spears przyłapany. I to zaledwie kilka dni po ślubie

Ostatnio okazało się również, że Britney Spears podpisała z ukochanym "żelazną intercyzę". Zabezpieczyła w ten sposób swój majątek opiewający na 60 mlndolarów, by w razie rozwodu nie musiała się nim dzielić. Czyżby to miał być powód do niesnasek między parą? W mediach już pojawiły się plotki o domniemanym kryzysie w świeżo upieczonym małżeństwie. Wszystko za sprawą nowych zdjęć paparazzich.