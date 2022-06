Bajkowy ślub Britney Spears. Suknia ślubna zachwyciła gości

Zakochani chcieli, aby uroczystość odbyła się w najbliższym gronie znajomych. Wśród zaproszonych znalazła się Donatella Versace, Madonna, Drew Barrymore, Selena Gomez czy Paris Hilton. Z relacji zagranicznych mediów wynika, że Britney poszła do ołtarza przy dźwiękach hitu Elvisa Presley'a "Can't Help Falling in Love".