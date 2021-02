Mąż Omeny Mensah jest jednym z najbogatszych Polaków. Kim jest Rafał Brzoska?

Omena Mensah, w programie TVN Style pokazywała Polakom luksusowe domy. Wygląda na to, że sama też prowadzi życie “na bogato”. Prezenterka jest bowiem żoną miliardera, Rafała Brzoski.

Polski Steve Jobs

Firma ma ponad 10 tys. paczkomatów w Polsce i współpracuje m.in. z Allegro. Na koniec 2020 roku grupa miała łącznie 12 254 paczkomaty i ponad dwukrotnie przekroczyła liczbę placówek Poczty Polskiej. W 2020 r., gdy cały handel przez pandemię przeniósł się do internetu, paczkomaty podwoiły swój zysk dwukrotnie w stosunku do lat poprzednich. To wywindowało Rafała Brzoskę na 7. miejsce finansowego rankingu.