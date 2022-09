Była w WTC podczas zamachu. Dwa razy oszukała przeznaczenie

Juliette przez 20 lat pracowała w Port Authority of New York/New Jersey na 82. piętrze północnej wieży World Trade Center. Kiedy po pierwszym zamachu na bliźniacze wieże jej pracodawcy przekonywali, że miejsce jest już bezpieczne, uwierzyła im - myśl o tym, że w tym samym miejscu może dojść do kolejnej tragedii, wydawała się wręcz absurdalna. "Myliłam się" - wyznała później Bergman.