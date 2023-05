Megan Fox w odważnej sukni pozuje na ściance. Skradła całe show?

Megan Fox to jedna z najpopularniejszych aktorek Hollywood. Swoją popularność zdobyła głównie dzięki rolom w filmach: "Transformers", "Zabójcze ciało", "Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi" czy "Szefowa". Chociaż w pewnym momencie kariera aktorska Megan przyhamowała, to o gwieździe wciąż jest głośno.