WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 Meghan Markleksiążę harry oprac. Karolina Błaszkiewicz 2 godziny temu Meghan i Harry nie zrezygnują z tytułów. Karol i tak może odciąć ich od pieniędzy Książę i księżna Sussex prawdopodobnie zachowają swoje królewskie tytuły – pomimo odejścia od oficjalnych obowiązków w dążeniu do uzyskania "niezależności finansowej". Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Meghan Markle i Harry mogą pozostać Ich Królewskimi Mościami (Getty Images) Harry i Meghan poinformowali, że pragną usunąć się w cień, co miałoby de facto oznaczać, że będziemy oglądać ich zdecydowanie rzadziej niż dotychczas i zawalczą o większą prywatność dla swojej rodziny. Jak się okazuje, rodzina królewska nie miała pojęcia, że tak po prostu poinformują o tym świat, spakują się i przeprowadzą do Kanady. W czwartek królowa zwołała specjalną naradę z udziałem Karola i Williama. W komentarzach pojawiło się dość ostre stwierdzenie, że skoro Harry i Meghan nie chcą być już częścią rodziny królewskiej, powinni zrezygnować ze swoich tytułów. Pod koniec swojego głośnego oświadczenia para podpisała się jednak jako "Ich Królewskie Wysokości, Książę i Księżna Sussex". Harry i Meghan – czy porzucą tytuły? Para ma licencję "Sussex Royal" w swoich platformach społecznościowych, co oznacza, że nie spieszy się im z pozbyciem się statusu "royalsów". Jak podaje serwis "Daily Mail", osoby z otoczenia dworu mówią, że Meghan i Harry zechcą "zjeść ciastko i mieć ciastko". Dodają jednak, że szereg żądań pary wywołał prawdziwy kryzys w rodzinie, który nie będzie łatwy do rozwiązania. Źródła tabloidu podają, że wyciągnięto wnioski z przeszłości i choć księżna Diana z własnej woli porzuciła tytuł Jej Królewskiej Mości, ludzie obwiniali rodzinę królewską za tę decyzję. Jeden z ekspertów powiedział, że królowa Elżbieta II ma możliwość pozbawienia Sussexów tytułu. Nawet jeśli Meghan i Harry nimi pozostaną, to książę Karol może odciąć ich od funduszy, które daje synowi. Mowa o 2,3 mln funtów (prawie 10 mln złotych). Pojawiają się też informacje, że może je również pomniejszyć. Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne