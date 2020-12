Meghan i Harry ruszają z podcastami. Zapowiedzieli z kim będą rozmawiać

"To, co uwielbiamy w podcastach, to to, że przypomina nam wszystkim, abyśmy poświęcili chwilę i naprawdę posłuchali, aby połączyć się ze sobą bez rozpraszania uwagi. W obliczu wyzwań roku 2020 nigdy nie było ważniejszego czasu na zrobienie tego, ponieważ kiedy słyszymy się nawzajem i słyszymy swoje historie, przypomina nam się, jak wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni" - wyjaśnili w zapowiedzi byli członkowie rodziny królewskiej.