Meghan Markle i książę Harry będą dożywotnie chronieni. Wiadomo, kto za to zapłaci

Meghan Markle i książę Harry pomimo uniezależnienia się od brytyjskiej rodziny królewskiej, nadal pozostaną pod ochroną. Temat kosztów bezpieczeństwa małżeństwa wzbudza wiele emocji zarówno wśród Brytyjczyków, jak i Kanadyjczyków.

Odkąd książę Harry i Meghan Markle ogłosili decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji królewskich, pojawiło się wiele pytań. Obywatele Wielkiej Brytanii i Kanady zaczęli zastanawiać się, czy parze nadal będzie przysługiwała ochrona. Mark Stephens z londyńskiej kancelarii prawnej Howard Kennedy nie tylko uważa, że oczywiste było, że odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, ale naprawdę twierdzi, że tak powinno być.

Meghan Markle i książę Harry będą chronieni

Brytyjczycy nie są chętni do tego, by opłacać bezpieczeństwo Sussexów, kiedy ci wyprowadzą się do Vancouver. Kanadyjczycy również. Według ankiety Angusa Reida, aż 73 proc. z nich jest przeciwne opłacaniu pobytu i ochrony pary. Jednak każdemu z członków rodziny królewskiej, niezależnie od tego, czy pełni funkcje dworskie, czy nie, należy się dożywotnia ochrona.