Meghan Markle i Książę Harry na nowej stronie internetowej, udostępnili zdjęcia swoich matek oraz "List na 2021"

"Jestem synem mojej matki. A ja jestem matką naszego syna"

- Wierzymy w to, co najlepsze w ludzkości. Ponieważ widzieliśmy to, co najlepsze w ludzkości. Doświadczyliśmy współczucia i życzliwości zarówno ze strony naszych matek, jak i nieznajomych - piszą w poście - W obliczu strachu, walki i bólu łatwo jest o tym zapomnieć. Razem możemy zdecydować się na wprowadzenie współczucia w czyn.