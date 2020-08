Meghan Markle nie posłuchała księżnej Camilli. Jej historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej

Księżna Kornwalii doskonale wie, co to zła sława. Kamila była oskarżana o rozbicie małżeństwa księcia Karola i księżnej Diany, a hejt przyczynił się m.in. do tego, że, w jednym z supermarketów została obrzucona przez rozgniewaną klientkę pieczywem. Teraz zdaje się być ekspertką w radzeniu sobie z negatywnymi opiniami na własny temat.