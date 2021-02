Meghan Markle zdradziła, jak się zwraca do Harry’ego

Książę Harry pojawił się ostatnio w "The Late Late Show" amerykańskim talk-show prowadzonym przez Jamesa Cordena na antenie stacji CBS. W rozmowie z prowadzącym książę sporo mówił na temat swojej rodziny. Podczas wywiadu zadzwonił do Meghan, a ona nazwała go w uroczy sposób, co zostało zarejestrowane na wizji.

Meghan Markle, Harry Źródło: Getty Images , Fot: Getty Images