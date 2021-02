Katarzyna Skrzynecka dementuje plotki o depresji, diecie i efekcie "jojo"

Skrzynecka dementuje plotki o efekcie "jojo"

- Kilka dni temu zamieściłam zdjęcie słonecznych warzyw, bo były piękne, smaczne i kolorowe. I oto gazetki bulwarowe i portaliki dla sfrustrowanych plotkar zaczęły prześcigiwać się w sensacyjkach z cyklu "Skrzynecka w depresji, na drakońskiej diecie walczy z efektem jojo!!" OJOJOJOJ !! JOJOJOJO!!! - napisała. - Do tego jakiś fotograf namęczył się przeokrutnie, by zrobić mi na scenie teatru jak najbrzydsze się uda zdjęcie, skulonej w kułak na schodkach scenografii. Dłuuugo musiał bidulek szukać, by skompilować jak najbrzydsze ze zniekształconą sylwetką - zaznaczyła Skrzynecka.