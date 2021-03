Meghan niczym Diana. Ekspertka przeanalizowała mowę ciała

Obecnie Harry i Meghan mieszkają w słonecznej Kalifornii i przygotowują się do narodzin ich drugiego dziecka. Para rzadko udziela wywiadów, ale niedawno dała się namówić na rozmowę z Oprah Winfrey - legendarną amerykańską dziennikarką, która potrafi wyciągnąć z rozmówcy najgłębiej skrywane tajemnice.

Jej zdaniem Meghan Markle zachowywała się podobnie jak księżna Diana w trakcie wywiadu z 1995 roku, tuż po rozstaniu z księciem Karolem. "Milczałaś, czy zostałaś uciszona? Żeby było to jasne dla wszystkich - w naszej rozmowie nie ma tematu tabu - podkreśliła Oprah Winfrey.

Meghan zareagowała na to pytanie wymownym uśmiechem - tak, jak przed laty Diana. "Bardzo subtelny uśmiech Meghan, będący odpowiedzią na dramatyczne twierdzenia Oprah, nawiązuje do wywiadu Diany z 1995 roku. To samo zachowanie. Ten sam uśmiech" - zauważyła Judy James.