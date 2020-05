Melania Trump skomentowała sytuację w Minneapolis. Przyjęła odwrotną strategię niż prezydent USA

Czarnoskóry mężczyzna zmarł w szpitalu w Minneapolis po tym, gdy został zatrzymany przez policję. Po nagłośnieniu sprawy w mediach społecznościowych w mieście wybuchły protesty przeciwko brutalności policji, które rozlały się na cały kraj. W wielu miastach USA doszło do starć z policją.

"Nasz kraj dopuszcza pokojowe protesty, ale nie ma powodu do przemocy" - napisała pierwsza dama USA. "Widziałam jak nasze społeczeństwo się jednoczy w czasie walki z koronawirusem i nie możemy się teraz zatrzymać. Moje najgłębsze kondolencje dla rodziny George'a Floyda. Jako naród skupmy się na pokoju, modlitwie i uzdrawianiu" – dodała Melania Trump.

Wpis pierwszej damy stanowi wyraźny kontrast do tweetów prezydenta Donalda Trumpa, który groził stłumieniem zamieszek zdecydowaną przemocą, jeżeli dojdzie do eskalacji konfliktu. Twitter oznaczył jego wiadomości specjalnym komunikatem. "Ten tweet narusza nasze zasady dotyczące wyrażania pochwały dla przemocy. Ponieważ jednak jego treść ma znaczenie z punktu widzenia interesu publicznego, zainteresowane osoby wciąż mogą go zobaczyć" - czytamy.