Melania Trump w pierwszym wywiadzie od opuszczenia Białego Domu. Mówi o krytyce i niepojawieniu się na okładce "Vogue'a"

- Ludzie krytykują mnie bez znaczenia na to, co robię. Przywykłam do tego i idę naprzód. Jestem tu, by pomagać ludziom i to jest moja misja. Zachęcam tych ludzi, którzy mnie krytykują, do pomagania swojej społeczności. A może włączenia się w moją inicjatywę? - mówiła w rozmowie z telewizją FOX.