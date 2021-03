Melania Trump wydała miliony dolarów na zmiany w wystroju Białego Domu

Melania Trump przez całą prezydenturę pozostawała w cieniu męża. Jednak mimo to pozostawiła po sobie trwały ślad w historii, głównie dlatego, że dokonała kilku znaczących zmian w przestrzeni Białego Domu.

Zmiany w Białym Domu

Każda odchodząca pierwsza rodzina, która mieszkała w 132-pokojowej rezydencji, zostawia coś po sobie. Podczas kadencji Trumpów wprowadzono kilka znaczących dodatków i ulepszeń. Obejmowały one między innymi zakup posągu z brązu autorstwa Isamu Noguchi, renowację pokoju wschodniego i nowe tkaniny, aby zastąpić uszkodzoną przez słońce tapicerkę i ściany w pokoju czerwonym. Zmodernizowano również podziemny magazyn kuratorski, oraz dokonano renowacji historycznych drewnianych drzwi, które przez dziesięciolecia były dziurawione przez prezydenckie psy.

- Melania Trump skupiała się przede wszystkim na ochronie zabytków oraz dbaniu o piękno i historyczne elementy przestrzeni – mówił Stewart McLaurin, prezes Stowarzyszenia Historycznego Białego Domu – Zawsze chciała wiedzieć, co zrobili inni przed nią, co było zwyczajem i tradycją. Potem dodała do tego swój własny styl lub osobisty wkład.