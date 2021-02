MEN uczy pisać rozprawkę. Teza poniża dzieci

Dzieci na lekcjach języka polskiego uczą się pisania rozprawek, czyli prac, które omawiają jakieś ważne zagadnienie lub problem. Wszystko po to, by zdobyły umiejętność argumentowania swojego zdania, podanej tezy, a także rzeczowego przedstawiania faktów i dowodów naukowych.

Jednak problem pojawia się wtedy, gdy wymaga się od uczniów, by zamiast stworzyć tekst zgodnie ze swoimi przekonaniami, dokonały samokrytyki. Ministerstwo Edukacji i Nauki, na swojej platformie edukacyjnej opublikowało artykuł zatytułowany "Uczymy redagować rozprawki". Przykładowa teza rozprawki wzbudza duże kontrowersje.

Tak postawiona teza od razu stawia młodych ludzi na straconej pozycji, gdyż zakłada, że współcześni nastolatkowie nigdy nie dościgną bohaterów "Kamieni na szaniec", ponieważ nie muszą walczyć z okupantem ani oddawać życia za innych. Czy to jednak oznacza, że nie mogą być takimi samymi dobrymi obywatelami i patriotami, jak Alek, Zośka i Rudy? Czy rzeczywiście obecna młodzież nie ma szansy dorównać wielkim bohaterom polskiej historii? Przecież patriotyzm nie oznacza jedynie gotowości do walki z wrogiem, ale przede wszystkim miłość do ojczyzny, którą można pokazywać nie tylko na froncie.