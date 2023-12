Menopauza a tabletki antykoncepcyjne: czy tabletki antykoncepcyjne opóźniają menopauzę?

Przeciwwskazaniem do stosowania mogą być: choroby nowotworowe i choroby serca.

Spirala antykoncepcyjna

Spirala zakładana domacicznie przez ginekologa/żkę na okres około 5 lat. Po tym czasie wymagana jest wymiana na nową wkładkę. Jej działanie polega na uwalnianiu progestagenu, który – jak w przypadku działania tabletek antykoncepcyjnych – hamuje owulację i zagęszcza śluz szyjki macicy. Ma jednak niższą skuteczność – wskaźnik Pearla wynosi około 0,09 – 0,11.

Ring antykoncepcyjny dopochwowy

Elastyczny pierścień, który umieszcza się w pochwie tak, aby miał kontakt z błoną śluzową. Należy to zrobić w pierwszym dniu cyklu, ewentualnie w 2-5 dniu, ale w tym wypadku potrzebne będzie dodatkowe zabezpieczenie przez 7 dni (najlepiej dołączyć wtedy prezerwatywę). Dzięki uwalnianym hormonom – estrogenowi i progesteronowi – ring ma działanie hamujące owulację. Jego stosowanie nie jest jednak tak wygodne, jak w przypadku tabletek antykoncepcyjnych lub spirali. Wskaźnik Pearla wynosi tutaj 0,31-0,96.

plastry antykoncepcyjne

Są kolejną metodą hormonalną, ale do stosowania zewnętrznego: plaster po prostu przykleja się na suchą, nieowłosioną skórę, przez którą przenikać będzie progesteron i estrogen. Należy wymieniać go co tydzień. Dla skuteczności ważne jest uważne i dokładne naklejanie, co może być problematyczne. Wskaźnik Pearla w tym wypadku daje wynik 0,59-0,991.

prezerwatywy

Najtańsza i łatwo dostępna metoda antykoncepcji. Jednak na jej skuteczność może wpłynąć tak wiele czynników, że wskaźnik Pearla nie jest już tak dobry (na poziomie ok. 3-7). Należy uważać przy zakładaniu i przechowywaniu. Istnieje ryzyko pęknięcia. Metoda ta nie jest też uznawana za komfortową.