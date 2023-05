Met Gala 2023 należała do niej. Jennifer Lopez wyglądała obłędnie

Met Gala to wielkie święto mody, które poprzedza otwarcie nowej wystawy w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. To także okazja, aby wesprzeć finansowo Instytut Kostiumów. Na liście gości widnieją największe nazwiska, a ich kreacje robią spektakularne wrażenie. Tegoroczna MET Gala odbyła się pod hasłem "in honor of Karl", składając hołd jednemu z największych projektantów świata mody. Jennifer Lopez zrobiła to w najlepszym stylu.