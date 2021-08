Metamorfoza Ewy Farnej. Promuje singiel w nowej fryzurze

"Moje ciało przeszło psychicznie niełatwą drogę. Dopiero po medialnej cyberprzemocy przejęło kontrolę emocjonalne jedzenie i podświadomie zaczęłam nabierać warstwy, które miały przed atakiem z zewnątrz, chronić to, co kruche w środku. Dziś doceniam swoje ciało. Nabrałam ogromnego podziwu do niego poprzez ciążę, która też na nim zostawiła ślady. Jestem Ewa, a to jest moje ciało" – brzmi wyznanie Farnej.