Metoda na córkę i na syna wciąż działa. Tak chciano oszukać dziadków Adama Zdrójkowskiego

- Opowiem wam jeszcze w bardzo szybkim skrócie, jaką historię oni sobie zbudowali. Okazało się, że moja ciocia potrąciła dzisiaj rano na pasach ciężarną kobietę. Dziecko nie żyje, ona pójdzie siedzieć do więzienia na 10, 12, 15 lat. I co lepsze - dzwoniła ona. Dzwoniła moja ciocia w histerii, wręcz w spazmach. Oczywiście to nie była moja ciocia. To była jakaś podstawiona kobieta, która później dała do telefonu postawionego policjanta, który zaczął dziadkowi to tłumaczyć. Wiecie ile sobie zażyczyli za to, żeby moja ciocia mogła odszkodowanie zapłacić tej kobiecie? 75 tys. zł. Od 80-letniego dziadka i 80-letniej babci - tłumaczył Adam Zdrójkowski w swojej relacji na Instagramie.