Mette-Marit udzieliła wywiadu. "Mój Boże! Cieszę się, że znów widzę ludzi"

Mette-Marit – pierwszy wywiad

Małżonka następcy tronu Norwegii wie, że zostało jej niewiele czasu. Zwykle chorzy żyją od 3 do 5 lat po diagnozie. 46-latka nie chciała jednak zniknąć z życia publicznego i właściwie dość szybko wróciła do swoich obowiązków. Teraz, po tym jak niechętnie poddała się izolacji z powodu pandemii koronawirusa, Mette-Marit udzieliła wywiadu.

Mette-Marit – izolacja

– Jeśli jest jakaś rada, której należy udzielić, to należy zachować dobrą rutynę: wstań rano, prześpij się, wyjdź na łono natury – wyliczała. – Myślę, że jest to bardzo ważne dla wszystkich. Ponadto pamiętaj, że ten czas się skończy. Nadchodzą jaśniejsze dni – dodała.

I gdy mogło wydawać się, że powie coś na temat swojej choroby, księżna odmówiła komentarza. Można to zrozumieć. Bo mimo że Mette-Marit sprawia wrażenie szczęśliwej osoby, czerpiącej garściami z życia, a może nawet pogodzonej z losem, to musi być dla niej trudne. Cała Norwegia patrzy w jej stronę z podziwem, dając księżnej wsparcie, ale i przestrzeń na to, by była człowiekiem.