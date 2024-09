Męża poznała przypadkiem w Ukrainie. Tak reagowała na wieści o rozwodzie

Agata Buzek 20 września 2024 roku skończyła 48 lat. Znana polska aktorka, spotkała swojego przyszłego męża, Adama Mazana, w 2004 roku. w Ukrainie. Miała wtedy 27 lat i działała jako niezależna obserwatorka wyborów prezydenckich. Mazan, z zawodu teolog, również udzielał się społecznie, co zbliżyło ich do siebie. To była miłość od pierwszego wejrzenia.

"Mamy pewność, że chcemy być ze sobą do końca życia"

Po powrocie do Polski romans Agaty Buzek i Adama Mazana przerodził się w silny związek, co doprowadziło do ślubu już w 2006 roku. - Oboje jesteśmy wierzący i mamy pewność, że chcemy być ze sobą do końca życia – mówiła zakochana Buzek w wywiadzie dla magazynu "Gala".

Para wspólnie pojawiała się na imprezach, ale ich życie prywatne powoli miało tracić blask. Pomimo długotrwałego małżeństwa, tajemnice i konflikty narastały. W 2018 roku pojawiły się pierwsze plotki o ich rozstaniu. Media obiegły komentarze anonimowego źródła, że małżonkowie zdecydowali się na cichy rozwód. "Nie umieli już dłużej żyć pod jednym dachem" - mówił anonim w rozmowie z "Dobrym tygodniem". Początkowo aktorka zaprzeczała tym doniesieniom.

- Nic takiego się nie dzieje. Między mną a mężem jest wszystko OK. Te informacje są wyssane z palca - mówiła w maju tego samego roku Buzek, w trakcie rozmowy z "Faktem".

Lata jednak mijały, a wnioski nasuwały się same - do rozstania doszło naprawdę. Później Agatę Buzek łączono z aktorem Jackiem Barciakiem. Związek mieli od lat utrzymywać w tajemnicy. Jednak i ta relacja miała nie przetrwać próby czasu. Ani Buzek, ani Barciak nie skomentowali jednak tych doniesień.

Z dala od zgiełku. "Uciekam od stresu"

Agata Buzek sporadycznie zamieszcza wpisy na Instagramie - ostatnie posty pochodzą z 2023 roku. W sieci apelowała o pomoc dla zwierząt. Sama aktorka "adoptowała" psa od pewnego gospodarza, ratując czworonoga od życia w kojcu. Gwiazda wielokrotnie zachęcała do zabierania psów i kotów z przepełnionych schronisk.

Buzek odnalazła spokój na Podlasiu. "Sporo czasu spędzam w samotności. Uciekam od stresu. Od blichtru. Jestem coraz bardziej schowana. W gospodarstwie na Podlasiu ładuję swoje akumulatory. Lubię wyjść na spacer z moimi pupilami. Na odludziu nie czuję się przez nikogo obserwowana i oceniania" - wyjawiła w trakcie rozmowy z "Życiem na gorąco".

