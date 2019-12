Mężczyzna zarabia 17 tys. złotych. Na kurtkę wydaje nie więcej niż 150 złotych

– Na czym to polega, że facet zarabiający 17 tys. zł do ręki, chodzi ubrany jak byle kto? Kurtka za 150 zł. Do grobu kasę zabierze? Dla mnie to wstyd – zapytała jedna z użytkowniczek forum WP Kafeteria. Jej post wywołał wiele emocji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mężczyzna dużo zarabia, ale oszczędza na ubraniach (123RF)

Kobietę zaintrygowało to, że mężczyzna, który jest zamożny, oszczędza na ubraniach. Wyznała, że dla niej to wstyd. Forumowicze nie zgodzili się z nią i w komentarzach pozostali bezlitośni, zarzucając jej, że jest materialistką.

Oszczędzanie na ubraniach Jeden z użytkowników forum zauważył, że wielu bogatych ludzi nie chce obnosić się ze swoją zamożnością. Nie widzi też sensu w kupowaniu drogich ubrań, kiedy można odłożyć pieniądze na kupno domu i mieszkania za gotówkę, zamiast na kredyt.

Podejrzewa też, że ów mężczyzna może odkładać na swoją przyszłość i być może zrezygnuje z pracy w wieku 40 lat. Podsumowuje swoją wypowiedź: "Konsumpcjonizm tylko wyciąga kasę z twojego portfela, a potem wszyscy narzekają ze nie mają". Inny dodał: "Miałby taką żonę jak ty, to nie starczyłoby mu 17 tysięcy zł".

Znalazł się też ktoś, kto stanął w obronie autorki postu: "Kupowanie dobrych jakościowo ubrań, które wytrzymają lata i będą dobrze spełniać swoją funkcję, nie jest obnoszeniem się kasą. Jest za to dobrą strategią gdy ktoś nie lubi robić zakupów - bo może robić je rzadziej, czy gdy chce zaoszczędzić pieniądze – bo ma ciuchy na lata. Czemu ludzie tego nie rozumieją? Bo nie myślą perspektywiczni" – napisał.

A wy, co o tym myślicie?

Zobacz także: "Życzę ci, żebyś zdechła". Adwokat o najtrudniejszej sprawie w życiu