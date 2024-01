Mężczyźni o tych imionach nie zawsze są szczerzy. Lepiej mieć się na baczności

Ryszard zawsze osiąga wszystko, czego chce

Ryszard w pełni jest świadomy swoich zalet, które wykorzystuje w kontaktach z partnerkami. Wie, co mówić oraz jak się zachowywać, by zrobić na nich odpowiednie wrażenie. Często nie pokazuje im wtedy swojej prawdziwej twarzy, co później może okazać się sporym problemem. To prawdziwy mistrz manipulacji, który jest w pełni świadomy swojego uroku.