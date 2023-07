Mężczyźni sypią im okruszki. "Breadcrumbing" zmorą wielu kobiet

Psychologowie sugerują, że osoby podatne na tego typu relacje najczęściej są głodne uwagi i akceptacji. Jeśli brakuje im poczucia własnej wartości, szukają potwierdzenia swojej ważności w zewnętrznym świecie, zwłaszcza w oczach swojego partnera. Problem zaczyna się, gdy zdanie drugiej osoby staje się ważniejsze niż to, co myślimy o sobie. Wtedy istnieje duże ryzyko, że trafimy na kogoś, kto da nam swoją uwagę i miłość, ale z czasem będzie robił to coraz rzadziej. To tak zwany ofiarodawca okruszków.