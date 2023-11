Miał bardzo znaną żonę. Nieliczni pamiętają, że byli razem

Dopiero piąta żona okazała się tą właściwą. Z Katarzyną Kubacką poznali się na festiwalu filmowym w Maroku. To właśnie ona przekazała mu zaproszenie na to wydarzenie. "Ciepło pozdrawiam" - napisała na nim. - Może dla innych osób nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale do mnie nikt wcześniej tak nie pisał. Byłem ciekaw, kto to jest. Potem zobaczyłem wysoką, piękną kobietę w długiej sukni i stało się. Po prostu się zakochałem - podkreślał w "Twoim Stylu".