Miał dosyć hałaśliwego sąsiada. Obmyślił nietypowy plan zemsty

W kółko puszczał tę samą muzykę. Jego sąsiad powiedział: dość

Mężczyzna, którego znajdziemy na TikToku pod nickiem "babylegsbruhbackup" wyznał, że jeden z jego sąsiadów na okrągło odtwarza głośno smutne piosenki. Muzyka leci na tyle głośno, że uprzykrza życie innym mieszkańcom okolicy. Grzeczne prośby o przyciszenie najwyraźniej nie działały, ponieważ autor nagrania zdecydował się na odważny krok, aby odegrać się na smętnym sąsiedzie, pokazując, że to, co robi, nie podoba się jego sąsiadom. Internauta otworzył okno i wziął do ręki mikrofon.