Macierzyństwo po 50-tce? "Istnieje przekonanie, że rodzina bez dziecka jest niepełna"

- Część z nich marzyła o dziecku od lat, ale do tej pory nie miała możliwości, np. z powodu braku odpowiedniego partnera, problemów finansowych czy kwestii zawodowych. Druga grupa to kobiety, które już spełniają się jako matki i żony, a gdy dochodzą do wieku, w którym możliwości rozrodcze znacząco maleją, pojawia się w nich chęć postawienia kropki nad i. Dobrze wspominają siebie w roli mamy małego dziecka, chcą do tego wrócić – wyjaśnia ekspertka w rozmowie z WP Kobieta.