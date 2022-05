Urodziła po pięćdziesiątce. Starsza córka broni matkę przed hejterami

Urodziła po 50-tce. Zarzucają jej, że jest nieodpowiedzialna

Kayla Caldwell udokumentowała ciążę swojej mamy na TikToku. Wiele osób cieszyło się radością kobiet wraz z nimi. Zwłaszcza że 51-latka marzyła o kolejnym dziecku, jednak niestety nie mogła zajść w ciążę jedynie siłami natury. Kobieta w końcu zdecydowała się na zabieg in vitro, który zakończył się sukcesem. Kayla przyznała, że mama nie posiadała się z radości i dawno nie była tak szczęśliwa, jak teraz. Chłopczyk musiał pozostać kilka dni na intensywnej terapii dla noworodków, ale szybko mógł pojechać do domu. Teraz cały i zdrów jest razem z rodziną. To jednak nie powstrzymało fali hejterskich komentarzy.