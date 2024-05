Miała guza mózgu. Miała przeżyć maksymalnie trzy miesiące

Choć diagnoza spadła na nią jak grom z jasnego nieba, Adrianna Biedrzyńska nigdy nie ukrywała przed mediami i fanami swojej choroby, co nie znaczy, że była z nią wewnętrznie pogodzona. Czuła jednak potrzebę, by opowiadać o profesorze, który uratował jej życie i metodzie leczenia, której została poddana.

Niejedną osobę taka diagnoza kompletnie by załamała. Jednak aktorka w ogóle nie przyjmowała jej do wiadomości. W tym samym czasie przygotowywała się do operacji i prowadziła w telewizji program na żywo, co trwało miesiącami. Ze względu na przyjmowane sterydy przytyła 30 kg. "Wyglądałam jak monstrum, ale pracowałam mimo to przed kamerą" - czytamy.