Miała już nigdy nie chodzić. Swoją determinacją zdziałała cuda

W zasadzie to nikt do mnie nie przyszedł i nie powiedział, co się wydarzyło. Wiedziałam, że jestem sparaliżowana, ale jak każdy człowiek, który nigdy nie miał do czynienia z osobą po urazie rdzenia, nie miałam pojęcia, o co tak naprawdę chodzi. Dopiero przy wypisie, czyli po 14 dniach, sama musiałam zapytać lekarza o to, co się wydarzyło i jaką operację mi zrobili. Wytłumaczył mi, że mój kręgosłup, gdy się złamał, uszkodził mi rdzeń na 13 mm. Powiedział, że wstawiono mi metale, które połączyły mi kręgosłup i dzięki nim będę mogła kiedyś siedzieć. Potem dostałam wypis, z którego wyczytałam, że mam całkowite poprzeczne uszkodzenie rdzenia.