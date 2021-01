Miała obfite miesiączki. Lekarz wydał na nią wyrok

Ma raka szyjki macicy. Chce pomóc innym kobietom

Rachel Kennedy przyznaje, że w dobie pandemii ludzie bagatelizują swoje dolegliwości i starają się omijać lekarzy. Podobnie jest zresztą w Polsce, gdzie prowadzona jest nawet kampania uświadamiająca, że rak nie poczeka na koniec pandemii. Rachel założyła więc stronę internetową, za pośrednictwem której zachęca ludzi do tego, by regularnie się badali, zwracali uwagę na to, co dzieje się z ich ciałami, a także żeby zwiększali świadomość raka szyjki macicy w społeczeństwie.