On pił, ona postawiła na "twardą miłość". Są razem od 17 lat

Nosowska i Krawczyk – razem od 17 lat

- W przypadku uzależnienia rację bytu ma tylko i wyłącznie twarda miłość - wyznała Nosowska w wywiadzie dla "Pani". - Ja miałam to szczęście, że w najgorszym momencie dane mi było spotkać psycholog Ewę Woydyłło, która powiedziała: "Zajmij się sobą, bo alkoholik jest uzależniony od substancji, a osoba współuzależniona od alkoholika". To był przełom.

- Zrozumiałam, że choroba partnera nie jest moją winą ani odpowiedzialnością i że tylko on sam może coś zrobić ze swoim życiem – mówiła artystka. - Ja wiem jedynie, że nie chcę być z kimś, kto pije. (...) Łączy nas wiele i kocham go, ale jeśli stwierdzi, że wybiera stary schemat, to ja mówię "żegnam". Ostatecznie i nieodwołalnie. Daje się jedną szansę, nie więcej – podkreśliła.

- To nie jest tak, że można rozpoznać jeden moment – tłumaczyła. - Dopiero kiedy wszystko runie i zaczynamy przewijać taśmę życia, (...) to wtedy zaczynamy rozumieć, że to był proces i na dobrą sprawę, gdyby człowiek był bardziej świadomy, to mógłby wcześniej zauważyć symptomy zwiastujące to, co się później wydarzy.