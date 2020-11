Miała powiększone węzły chłonne. Lekarze myśleli, że to rak. Winny był tatuaż

Ten przypadek został opisany w piśmie medycznym "Annals of Internal Medicine" 30-letnia kobieta zgłosiła się do szpitala Royal Prince Alfred w Sydney. Pod pachą wyczuła zgrubienie. Okazało się, że także węzły chłonne w okolicy płuca były pogrubione. Lekarze po badaniu postawili diagnozę. Chłoniak, który należy usunąć. – W 99 takich przypadkach na 100 mielibyśmy do czynienia z chłoniakiem – stwierdził Christian Bryant, który prowadził leczenie pacjentki.

To bardzo rzadki przypadek

Okazało się, że kiedy komórki natknęły się na pigment od tatuażu, wchłonęły go i nie potrafiły "przetrawić". To doprowadziło do stanu zapalnego i powiększenia węzłów chłonnych. Dr Bill Stebbins, dyrektor dermatologii kosmetycznej w Vanderbilt University Medical Center uważa, że to niezwykle rzadki przypadek.