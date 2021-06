Agnieszka Krukówna miała świat u stóp. Nałogi zrujnowały jej życie

Złamane serce

Historia aktorki to najlepszy przykład na to, że sława i pieniądze szczęścia nie dają. Agnieszka Krukówna marzyła o miłości. A w tej nie miała szczęścia. Gdy straciła głowę dla operatora Mariana Prokopa, wydawało się, że odnajdzie spokój. Tymczasem ukochany zostawił ją niespodziewanie tuż przed ślubem. Gwiazda była w rozpaczy - by ukoić ból, sięgnęła po alkohol i narkotyki. - Nie potrafiłam cieszyć się tym, że jestem młodą kobietą, niezależną finansowo. Życie straciło dla mnie urok. Znalazłam się w pustce, którą zapragnęłam wypełnić czymkolwiek. I wtedy otarłam się o narkotyki - wyznała "Vivie!".