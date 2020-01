Michał Piróg apeluje do fanów prosto z Izraela. Ważne przesłanie

Michał Piróg jest nie tylko tancerzem i prezenterem, ale i aktywistą społecznym. Zazwyczaj wypowiada się w kwestiach związanych z homoseksualizmem, prawami zwierząt i ekologią. Właśnie w tej ostatniej sprawie zabrał głos prosto z Masady.

Michał Piróg opublikował na instagramowym koncie fotografię z Masady - starożytnej twierdzy żydowskiej położonej na skraju Pustyni Judejskiej. Warto przypomnieć, że tancerz ma korzenie żydowskie, więc ta wycieczka z pewnością jest dla niego ważna. Być może właśnie to skłoniło go do przemyśleń. Do zdjęcia dołączył wymowny opis.

"Kiedyś piękno i chęć obcowania z nim była jedną z najważniejszych potrzeb ludzkich. Budowano solidnie i na długie lata. Dzisiaj zdaje się to zgoła inne. Szybciej, taniej i na krócej. Bo dzisiaj, jeśli coś postawimy na lata, to odcinamy się od zarobku. Tyczy się to architektury, sprzętów domowych, samochodów, elektroniki, ubrań, biżuterii itd. Im więcej kupujemy na tak zwaną chwilę, w tak zwanym byle czym, na tak zwany 'zapas', im więcej podejmujemy nieprzemyślanych konsumpcyjnych zakupów, tym bardziej przykładamy ręce do morderstwa, które każdego dnia dzieje się na naszych oczach. Mordujemy ekosystem, zwierzęta, naturę, siebie, jak i przyszłe pokolenia. Obudźmy się!" - zaapelował do fanów.