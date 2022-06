"Ubranie nie ma płci". Michał Szpak otworzył się w najnowszym wywiadzie

- Zabija się w sobie taki motyw, że można mieć wiele odsłon swojej męskości albo kobiecości. W postkomunistycznym kraju próbuje się forsować, że facet to facet, a kobieta to kobieta i nie ma nic pomiędzy. To nieprawda. Każdy facet ma w sobie kobietę, a każda kobieta faceta. Każdy może kochać mężczyznę, kobietę, możemy łączyć się w trójkąty, kwadraty, w cokolwiek co istnieje na świecie - zaznacza.